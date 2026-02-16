プロフィールは公称5フィート10インチ、176ポンドだが…見違える変化だったようだ。ドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールでキャンプ初日を迎えた。実戦形式のライブBPにも登板して20球を投じて安打性の当たりは2本、1四球、2奪三振だった。米メディアは“成長”遂げた肉体に目を奪われた。この日ブルペン入りした大谷翔平投手と佐々木朗希投手が捕手の背後に設置されたネット越しに見守る