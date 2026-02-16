ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子シングルのフリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。金メダルこそ逃したものの、五輪での演技は見る者を魅了。米デザイナーは2人が着用した衣装にも注目しており、「ただただ素晴らしい」と絶賛している。ファッション・ダディーズのインスタグラ