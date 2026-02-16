BE:FIRST（撮影 : 田中聖太郎） 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、2月15日北海きたえーるにて10都市23公演を回る全国ファンミーティングアリーナツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-』最終公演を迎えた。約4年振りの開催となるファンミーティングツアーでは、アリーナ会場へとスケールアップし、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスはもちろん、ファンとコミュニ