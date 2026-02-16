ドラマ「大好き！五つ子」シリーズに慎吾役で出演していた俳優でプロデューサーの山内秀一が16日までに、自身のXを更新。「大好き！五つ子2026」と題し、美穂を演じた笹岡莉紗との2ショットをアップした。 【写真】すっかりオトナとなった慎吾と美穂雰囲気激変 「―五つ子」はTBS系で1999年にスタートしたシリーズ。拓也、美穂、慎吾、紀香、剛の五つ子と両親の桜池を桜井家を中心に描