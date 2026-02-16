岡山地方検察庁 岡山市で知人女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された韓国人の大学教授の男性（44）を、岡山地方検察庁が16日付けで不起訴処分にしました。 男性（44）は2026年1月、韓国人の20代の知人女性が泊まっていた岡山市のホテルで、いきなり女性に抱きつくなどしたとして逮捕されていました。 岡山地検は「関係者の名誉、プライバシーを保護するため理由の詳細を明らかにできない」としています。