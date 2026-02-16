ロシアによるウクライナ侵攻からまもなく4年、福岡でも支援が続いています。16日、ウクライナから避難した人たちが育てたイチゴや、手作りのアクセサリーなどを販売するイベントが開かれました。福岡県庁で開かれた販売会には、県内で暮らしているウクライナからの避難民など5人が参加しました。このうち、ロシアが侵攻を開始した直後に避難し、田川市のイチゴ農園で働くエカテリーナさんは、自ら育てた「あまおう」14