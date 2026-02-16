●英国首相が辞任危機で長期債・ポンド下落英国スターマー首相が、マンデルソン上院議員の駐米大使任命問題により辞任危機に直面し、英国の金融市場には大きな影響が出ている。【こちらも】高市旋風による株価上昇はどこまで続くのか?5日の英国金融市場では、ポンドは一時0.6%下落し、英10年債利回りも4.59%、30年債は5.38%にまで上昇した。2年債、10年債のスプレッドはEU離脱問題が深刻化した2018年以来の大きさに拡大して