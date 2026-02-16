立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」の新たな代表に小川淳也さんが選ばれました。衆議院選挙での惨敗を受け、立憲と公明の地方組織の今後について、山形県内の関係者からは「地方の意見を聞いて丁寧に議論を進めてほしい」との声が上がっています。中道改革連合の代表選挙は、衆院選惨敗の責任を取る形で野田、斉藤の両共同代表が辞任したことに伴い、2月13日に実施されました。その結果、元立憲民主党幹事長の小川淳也