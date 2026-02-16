ミラノ・コルティナオリンピック。スキージャンプで今大会、ノーマルヒルと混合団体で2つの銅メダルを獲得している長野県野沢温泉村出身の丸山希選手が、日本時間の16日未明から行われた女子ラージヒルに出場。丸山希選手の今大会、最後となる種目です。五味徳人記者「3個目のメダル獲得がかかる丸山希選手を応援するため、こちらの会場には、深夜にも関わらず多くの方が詰めかけました」丸山選手の地元・野沢温