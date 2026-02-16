現町長が体調不良を理由に任期途中で辞職することに伴い急きょ実施される白鷹町の町長選挙はおよそ1か月後の3月17日に告示されます。そうした中、副町長の田宮修さんが2月16日、町長選に出馬する意向を示しました。白鷹町の佐藤誠七町長（75）は去年、出張中に体調を崩し脳梗塞と診断されました。佐藤町長は現在も入院し療養を続けていますが、「体調を考慮すると今後職務を果たすことはできない」として、2月いっぱいで辞職すると