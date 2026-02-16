◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）２５年覇者のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が史上３頭目の連覇に挑む。前走の武蔵野Ｓは５馬身ほどの大出遅れが響き２着。得意の東京コースで７戦目にして初黒星を喫した。根岸Ｓを完勝し中２週で臨んだ昨年と違い、今年は３か月ぶりの実戦となる。弱点の右トモ（後肢）の修正に時間がかかったという。太田