最新の全国映画動員ランキング（2月13日〜15日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位で初登場した『ほどなく、お別れです』が、週末3日間で動員28万7700人、興行収入4億800万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計成績は動員114万人、興収15億円を突破した。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、空知英秋による人気漫画『銀魂』の中でも名エピソードとされる吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化した『