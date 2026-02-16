3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が16日、国際大会期間中も各選手が成長することを望んだ。宮崎事前合宿が休養日だったこの日、「全員“まだまだ”と思ってやっていると思う。みんながレベルアップしてくれるのが一番理想」と望んだ。各球団から招集した選手たちには敬意を払い、「選手」や「さん」付けで話しかけている。「お願いする立場なので」と言葉遣いは自然と