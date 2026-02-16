巨人の丸佳浩外野手（36）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。昨年5月にソフトバンクから加入したリチャード内野手（26）についてまたもダメ出しをしまくった。昨年11月30日に放送された丸と番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）らによる“BBQプロジェクト”の完結編。丸は当時の放送回でもリチャードに関するダメ出しを連発していたが、この日の放送でも「僕からしたら（