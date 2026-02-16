自民党が歴史的大勝を収めた衆院選から1週間が経過した。注目されるのが、高市早苗首相が掲げた消費税減税だ。12日にX（旧Twitter）で「宗教法人」がトレンド入りし、宗教法人への課税の可能性が浮上したことで話題となっている。 高市首相は、食料品の消費税を2年間という期限つきでゼロにすることを掲げているが、財源確保という大きな課題を抱えている。試算では年間約5兆円税収が減るとされており、どのようにして確保するの