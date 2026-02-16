建造物侵入や盗撮、ストーカー行為の疑いで糸魚川市に住む無職の男(35)が16日、逮捕されました。警察によりますと、男は去年2月下旬、正当な理由がないのに、上越市の当時の勤務先の女子トイレに侵入し、小型カメラを使用して元同僚の20代女性をひそかに撮影しました。さらに去年1月から2月までの間に勤務先で複数回にわたり被害女性を見張るストーカー行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し