2026年1月24日17時（現地時間）、Y-3はパリ16区のパレ・ディエナにて、2026年秋冬コレクションのプレゼンテーションを開催しました。歴史的建築物であるこの会場において展開された本発表は、ブランドの根幹にある思想をあらためて提示する場となりました。Courtesy of adidas Y-3Y-3は、adidasと山本耀司の協働によって生まれたブランドです。スポーツが持つ機能性と、衣服が持つ詩性を接続する試みとして始まり、都市という現実