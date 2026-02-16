総務省北海道総合通信局は2026年2月16日、JR北海道に対して電波法違反があったとして、文書で行政指導を行いました。JR北海道は、免許を受けずに無線設備61台を運用していたということです。免許を受けずに運用していた無線設備は、列車の運転席に設置している「防護無線」です。JR北海道などによりますと、運行中の列車の運転士が異常を感じた際に、この装置を作動させると周辺の列車に緊急停止を促す仕組みになっています。北海