男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真(C)Getty Images女子プロゴルフで活躍する堀奈津佳、琴音の姉妹が、それぞれ2月16日までにインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の男子モーグルで2つのメダルを獲得した堀島行真を、熱烈応援していることを明かした。【写真】堀島行真→堀姉妹・熊奈津佳と琴音が作成したユニーク画像を見る姉の奈津佳は「ミラノ・コルティナ2026オリンピックをテレビで観ていて、堀島行