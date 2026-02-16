加賀野菜「金沢春菊」石川県の伝統野菜「加賀野菜」のひとつで、今が旬の金沢春菊の生産者が、16日、児童らと交流会を開き、その魅力を伝えました。石川県金沢市の米泉小学校では、金沢春菊の生産者が5年生の児童およそ40人を前に、その特徴や、栽培をする際の苦労について説明しました。加賀野菜のひとつ、金沢春菊は、ぽってりと丸みを帯びた葉をつけ、通常の春菊に比べ、クセのない優しい香りが特徴です。給食で食べてみました1