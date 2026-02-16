ヤマザキビスケット(YBC)のスナック菓子「エアリアル」に、女優の広瀬アリスさんが監修した新味「餃子味」が2026年2月9日(月)に登場しました。ジューシーな肉のうまみとにんにくの香ばしさがクセになる、焼きたて餃子の味わいをエアリアルで再現したとのことで、果たしてどんな味なのか気になったので実際に食べてみました。エアリアル｜ヤマザキビスケットhttps://aerial2025.co.jp/広瀬アリスさんからの直談判から実現監修第三弾