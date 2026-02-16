週明け１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比５銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円３４〜３５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、横ばいの１ユーロ＝１８１円９０〜９４銭で大方の取引を終えた。