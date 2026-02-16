きょう午前、山形市の公園でクマ1頭が目撃されました。市が周辺をパトロールしていますが、クマの行方はわかっていません。きょう午前7時10分ごろ、山形市のみはらしの丘にある公園内でクマ1頭が歩いていると、近くを通りかかった人から通報がありました。クマは体長およそ1.5メートルとみられ、住宅街のある北側に向かって歩いていったということです。通報を受け、市などが現場付近をパトロールをしていますが、今のところ、クマ