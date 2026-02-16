拉致被害者家族会代表の横田拓也さん（左から3人目）らから運動方針を受け取る高市首相（同2人目）。右から2人目は横田早紀江さん＝16日午後、首相官邸高市早苗首相は16日、北朝鮮による拉致被害者家族らと官邸で面会し「拉致問題の解決は私に課せられた使命だ」と強調した。金正恩朝鮮労働党総書記と向き合う覚悟だとした上で「あらゆる手段を尽くし、私の代で突破口を開き、具体的な成果に結び付けたい」と重ねて決意を示した