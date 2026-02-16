楽天の前田健太投手（３７）が１６日、沖縄・金武キャンプで移籍後初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。吉野ら打者のべ７人に計２６球を投げ、安打性の当たりは０本に抑える好内容に「まだ力みがあってちょっとばらついたりしましたけど、最初の登板にしてはすごく良かったかなと思ってます」と振り返った。この日の最速は１５１キロを記録し「僕はめちゃくちゃスピードで勝負するピッチャーではないんですけ