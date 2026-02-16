【ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合が１９日に米首都ワシントンで開かれる。加盟国はガザの人道支援・復興に計５０億ドル（約７６００億円）以上の拠出を表明する見通しだ。トランプ米大統領が１５日、自身のＳＮＳで明らかにした。評議会は、米国主導のガザ和平計画に基づく国際機関で、昨年１１月の国連安全保障理事会決議で設置が承認された。今年１月に発足式典が開