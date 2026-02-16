全世界の核弾頭の約85％を保有する米露間で結ばれていた戦略兵器軍縮条約「新START」が2026年2月5日に期限切れを迎え、失効した。米露の戦略兵器が規制されない事態を迎え、世界と日本の安全保障はどうなるのだろうか？米＝旧ソ連、米＝露の間の二国間戦略核兵器の交渉と条約は、極めてややこしい経緯を辿ってきた。そもそも、米ソの核兵器を巡る交渉は、どのように始まったのか？米国務省の記録文書（米国務省歴史局 「1969-1976