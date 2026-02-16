17日（火）全国の天気【ポイント】・寒の戻り。17日（火）は広くこの時期らしい寒さ。・沖縄で雨のほかは、全国的に穏やかな晴天。・18日（水）は前線が通過し、19日（木）は冬の天気。・三連休は春本番の暖かさ。行楽日和。・東京都内もスギ花粉の本格シーズンへ。【全国の天気】今週は気温の変化が非常に大きいでしょう。17日（火）は高気圧に広く覆われ、穏やかに晴れますが、寒気が流れ込み、この時期らしい寒さになりそうです