マイナビは2月12日、「就職活動に対する保護者の意識調査」の結果を発表した。調査は2026年1月8日〜1月13日、大学4年生と大学院2年生以上で今年就職活動を終えた、もしくは現在活動中の子どもを持つ保護者1,000名を対象にインターネットで行われた。○「オヤカク」を経験した保護者は46.2%子どもの内定企業から内定確認の連絡、いわゆる「オヤカク」を受けた割合は46.2%と、昨年から1.0pt増加した。そのほかに企業から受けた連絡で