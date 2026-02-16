Amazonは3月6日0時から、「Amazon 新生活セール」を開催する。Amazon 新生活セール同セールは、Amazon.co.jpアカウントを持つすべての利用者が参加できるセールイベントとなっている。開催期間は3月6日0時〜3月9日23時59分までの4日間。今年は「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーから、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を