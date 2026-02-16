「伊豆山神社」へのアクセス方法伊豆山神社は、JR熱海駅から約1.5km離れた丘の上に位置しています。古来より修験の霊場として名高く、1年を通してたくさんの人が参拝に訪れる神社です。上駐車場伊豆山神社へのアクセスは、車を利用する場合、国道135号から国道120号を経由し、伊豆山神社の駐車場へ。駐車場は上駐車場（約30台／無料）と下駐車場（8台／無料）の2カ所に分かれており、境内に近い上駐車場に停めるのが便利です。電車