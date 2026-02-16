ジーユーは5月1日、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売する。「星のカービィ」コラボレーションコレクション今回のコレクションは、"「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう!"をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、おうちの中でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムを用意し