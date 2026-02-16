旅行好きに人気のある温泉地の傾向は？今回は、『るるぶ&more.』のユーザーを対象に、「もう一度行きたい温泉地」「一度は行ってみたい温泉地」というテーマでアンケートを実施。1021人からの回答結果をもとに、ランキングTOP10を集計しました。ランキングの結果をお伝えする前に、まずは人気の温泉地の傾向をご紹介します。ポイントはずばり「泉質」、「非日常」、「アクセスの良さ」、「周辺観光の充実」！全体的に、泉質の