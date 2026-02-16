コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、2月22日の「猫の日」に合わせて、「にゃんこ発見！」と題した猫をモチーフとした商品を、2026年2月16日（月）から順次発売している。【商品画像】愛くるしいパーツにうっとり…猫をモチーフにした6商品を見る「にゃんこ発見！」では、猫の愛らしいパーツをモチーフにした商品（パン・スイーツ・アイス）を全6種販売する。2色のクリームで三毛猫の毛並みを表現した「三毛猫もちもちクレー