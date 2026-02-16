メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県岡崎市で、自転車やバイクが燃える火事が4件相次ぎ、警察は連続放火の可能性があるとみて捜査しています。 16日午前3時20分ごろ、愛知県岡崎市大西の住宅で敷地内に止めてあったバイクが全焼し、カーポートの一部が焼けました。 「火をつけられたか何かでオートバイが燃えていると。学生の頃から20年以上乗ってきた。許せないですね本当に」(オートバイの所