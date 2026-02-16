韓国女子カーリングが、“永遠の宿敵”日本を撃破し、ベスト4進出への可能性を高めた。2月16日、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」女子カーリング・ラウンドロビン第5戦が開催された。【写真】日本騒然…ミラノ五輪で発見された韓国美女スキップのキム・ウンジ、サードのキム・ミンジ、セカンドのキム・スジ、リードのソル・イェウン、フィフスのソル・イェジで構成された韓国は、日本を7対5で制した。先立って、デンマ