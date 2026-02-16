ミラノ・コルティナオリンピック男子モーグルで2大会連続の銅メダルに続き、新種目「デュアルモーグル」で見事銀メダルを獲得した岐阜県池田町出身の堀島行真選手(28)。16日のメ～テレ「ドデスカ＋」のスタジオに、堀島選手の姉で現役のスキー選手でもある有紗さんに出演してもらいました。 Q.弟の行真選手、デュアルモーグルでの銀メダル獲得おめでとうございます。 「本当にありがと