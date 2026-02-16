愛知県豊田市の特別養護老人ホームで、夜勤中の職員が入所者に暴行し、重傷を負わせていたことが分かりました。豊田市によりますと、特別養護老人ホーム豊田みのり園でおととし11月、夜勤中だった介護職員が、姿勢を直そうとした際に入所者の顔を殴ったり腹を蹴ったりし、肋骨骨折などの重傷を負わせました。別の職員が入所者の内出血に気付き、問いただしたところ、介護の際に入所者に服を掴まれたなどと説明し