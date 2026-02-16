ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』で共演する、赤楚衛二さんとカン・へウォンさんのインタビューをお届け。── 文化や価値観の違いに戸惑いながらも惹かれ合う姿を演じるおふたり。初対面の印象を教えてください。赤楚衛二（以下、赤楚）お人形さんみたい！ でした。言葉の問題から最初は接し方など不安でしたが、実際はオープンマインドな方で。撮影期間中はめちゃくちゃ楽しい時間を過ご