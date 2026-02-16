1992年2月、福岡県飯塚市で女児2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」です。殺人の罪で死刑が執行された、元死刑囚の第2次再審請求＝裁判のやり直しについて、福岡高裁は16日、再審開始を認めない決定を出しました。「裁判のやり直しを認めない」とする福岡高裁の決定を受けて、弁護団は。■弁護団・岩田務弁護士「審理を尽くすことなく、弁護人らの請求を棄却したものである。」事件が起きたのは、1992年2月。福岡県飯塚市の小学校