テレビ信州が子供たちを応援するプロジェクト「マイチャン。スマイルアクション」。信州の子どもたちの話題をお伝えします。4月に小学校の入学を控えている長野県小諸市の年長園児たちが16日、交通ルールを学びました。「右、左、右、おっとっと！」小諸市の小諸野岸幼稚園で開かれた交通安全教室。年長園児およそ30人が、登下校で歩く際の注意点などを教わりました。この教室は小学校に入ってから安全に通学してもらおうと