ミラノ・コルティナ五輪、スピードスケート女子500メートルには、長野県諏訪市出身でオリンピック初出場の山田梨央選手が出場、入賞まであと一歩の9位となりました。女子500メートルに登場した諏訪市出身の山田梨央選手（28）。♪山田コール地元では、母・紀子さんをはじめ約70人が集まり、熱い声援を送りました。実況「良いスタートですね」力強いスタートを切った山田選手。後半もス