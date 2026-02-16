声優・石原夏織の最新写真集『KALOHA』発売記念イベントが14日、神奈川「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」で開催された。来場したファンは軽食をとりながら写真集にまつわるトークやウクレレによるミニライブ、フラダンスを楽しんだ。【写真】めっちゃ踊る！フラダンスする声優・石原夏織「1部」とはまた違った、ハワイらしさを感じられるキュートな衣装で登場した石原。まずはファンと一緒に乾杯。「ここはハワイです（笑