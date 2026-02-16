「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、強盗致死などの罪に問われている犯罪組織の幹部だった男に対し、東京地裁は無期懲役の判決を言い渡しました。犯罪組織の幹部・藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や、特殊詐欺事件に関わったとして強盗致死や窃盗などの罪に問われています。きょうの判決で東京地裁は、一連の強盗事件について「匿名性が徹底された遠隔操作に