日本時間14日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝。戸塚優斗選手（24）が金メダル、山田琉聖選手（19）が銅メダルと“W表彰台”を達成しました。見事、連続でのトリプルコークを決め、金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）。8年前の2018年の平昌大会は決勝で転倒し搬送されて11位、かなりのけがに…。続いて2022年の北京大会は3回すべて着地に失敗しての悔しい10位となりました。それを経ての3度目のオリンピックでの悲願