全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が前の週のおよそ1.5倍となり、5週連続で増加しました。厚生労働省によりますと、今月8日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「43.34人」でした。前の週のおよそ1.5倍で、増加は5週連続となります。「警報」の基準である30人以上となっているのは33の都府県で、感染者数が最も多いのは鹿児島県の74.82人、次いで大分