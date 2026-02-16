広島は16日、久保修外野手（25）が沖縄県豊見城市内市の病院で「左後頭部打撲と脳しんとう」と診断されたことを発表した。前日15日に巨人との練習試合で7回に頭部死球を受けて交代。担架で運ばれ、病院で診察を受け、処置入院して経過観察していた。この日退院して宿舎で静養に努めた。また、秋山翔吾外野手（37）は体調不良を訴え、16日の練習を欠席。また、菊池涼介内野手（35）は前日15日の巨人戦で右足を痛めたもようで、