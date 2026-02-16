15日の東京都内のクリニック。発熱を訴える人などで待合室はごった返しています。「若干喉が痛くて、きょうの朝熱測ったら39.5度」と話す女性。検査したところ、インフルエンザのB型が陽性でした。15日に予約なしで発熱外来を訪れた42人のうち、半数以上の24人がインフルエンザの抗原検査で陽性だったということです。2月になって再び感染者が急増しているインフルエンザ。全国の定点医療機関から報告された患者数は、2025年11月に