2026年1月15日に開業60周年を迎えた「スパリゾートハワイアンズ」。すでにホテルのロビーやカフェ、客室の一部をリニューアルし、今後も2028年3月までに各ホテルやウォーターパークを段階的に改装する。また、目玉でもあるステージの夜のショーの内容が同日から一新、レストランにも新メニューが登場した。【写真】60周年にあわせてスタートした新しいショー新しいショーもスタートした「スパリゾートハワイアンズ」■リニューアル