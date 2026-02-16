「原付免許で125cc」は本当？ 新基準原付の“落とし穴”とカブ・ジョグなど最新モデル解説「原付免許で125ccに乗れるようになる」そんな噂を聞いて、思わず「え、本当に？」と耳を疑った方も多いのではないでしょうか。実は、これには大きな「勘違いの罠」が潜んでいます。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「JOG」です！ 画像で見る（30枚以上）2025年4月1日、日本の二輪車史上もっとも大きなルール変更のひとつ、「新基準